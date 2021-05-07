Gambiyalı çay işçileri bu sezon da Rize'de iş başında

Çoğunlukta Afganların çay topladığı görünen Rize’de, Azerbaycan uyruklu çay işçilerinin yanı sıra Senegalli ve Özbek çay tarım işçileri de yer almıştı. Bu yıl da çay sezonunun başlamasına günler kala yabancı uyruklu çay tarım işçileri Rize’de bahçelerde görülmeye başladı.