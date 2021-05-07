BIST 1.433
DOLAR 8,29
EURO 10,02
ALTIN 485,44

Gambiyalı çay işçileri bu sezon da Rize'de iş başında

Gambiyalı çay işçileri bu sezon da Rize'de iş başında

RİZE'de yaş çay sezonunun Ramazan bayramı sonrası başlaması bekleniyor. Gambiyalı 3 genç, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çay toplamak için Rize'ye geldi. Bahçelere girip temizlik yapan siyahi gençlerin, Türkiye için söyledikleri dikkat çekti.

Gambiyalı çay işçileri bu sezon da Rize'de iş başında

Geçtiğimiz yıl bir bilinmezin içerisinde olunduğu için sancılı başlayan çay sezonunda, Türkiye vatandaşı olmayan yabancılar Rize’ye gelerek çay tarlalarında renk cümbüşü oluşturmuştu. 

110
Gambiyalı çay işçileri bu sezon da Rize'de iş başında

Çoğunlukta Afganların çay topladığı görünen Rize’de, Azerbaycan uyruklu çay işçilerinin yanı sıra Senegalli ve Özbek çay tarım işçileri de yer almıştı. Bu yıl da çay sezonunun başlamasına günler kala yabancı uyruklu çay tarım işçileri Rize’de bahçelerde görülmeye başladı.

210
Gambiyalı çay işçileri bu sezon da Rize'de iş başında

Batı Afrika ülkesi Gambiya’nın başkenti Banjul’dan Türkiye'ye gelen 3 Gambiyalı arkadaş Muhammed Lamin Manneh, Sheıkh Tıjan Darboe ve Ramazan Gomez, tam kapanma öncesinde İstanbul'dan Rize'ye gelerek daha kaliteli çay toplayabilmek için çay tarım arazilerine girdi.

310
Gambiyalı çay işçileri bu sezon da Rize'de iş başında

 25 Yaşındaki Gambiyalı Muhammed, Rize’yi çok sevdiğini ve ortalama 10 gün sonra başlayacağını düşündükleri çay sezonuna şimdiden temizlik işleri ile başladıklarını dile getirdi. 

410