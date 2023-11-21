Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Milli Takım'ın muhtemel 11'i...
A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında bu akşam Galler ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu birincisi olan Türkiye A Milli Takımı, liderliğini korumak ve Galler'i yenerek turnuvaya lider devam etmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde A Milli Takım'ın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu son maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımımız galibiyet için Galler deplasmanında mücadele edecek. Gruplarda oynanan 9 maçın ardından 16 puanla lider olan Türkiye, her türlü beraberlik ve galibiyette gruptan lider olarak çıkacak. Peki, Galler-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında bu akşam deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. Cardiff City Stadı'nda oynanacak maç saat 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Muhtemel 11
A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor; Uğurcan; Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Salih; İrfan Can, Yusuf, Kerem ve Kenan.
Hedef grup liderliği
EURO 2024'e katılma hakkını son maçlar öncesinde elde eden A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanında kaybetmemesi halinde grup lideri olarak Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak.
Son maçlar öncesinde Türkiye 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, sahasında Ermenistan'ı konuk edecek Hırvatistan ise 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Galler ise 11 puan ile 3. sıraya sahip.
Ay-yıldızlı ekibe ikili averajda üstünlüğü bulunan Hırvatistan'ın grup liderliği için şansı sürüyor. Milli Takım, Galler'den alacağı puan ya da puanlarla, Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucuna bakılmaksınız grubu lider olarak tamamlamayı garantileyecek.
Grup ikinciliği için ise Hırvatistan ve Galler'in son maçlar öncesinde çekişmesi devam ediyor.