Galler-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Milli Takım'ın muhtemel 11'i...

Hedef grup liderliği

EURO 2024'e katılma hakkını son maçlar öncesinde elde eden A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanında kaybetmemesi halinde grup lideri olarak Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak.

Son maçlar öncesinde Türkiye 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, sahasında Ermenistan'ı konuk edecek Hırvatistan ise 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Galler ise 11 puan ile 3. sıraya sahip.

Ay-yıldızlı ekibe ikili averajda üstünlüğü bulunan Hırvatistan'ın grup liderliği için şansı sürüyor. Milli Takım, Galler'den alacağı puan ya da puanlarla, Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucuna bakılmaksınız grubu lider olarak tamamlamayı garantileyecek.

Grup ikinciliği için ise Hırvatistan ve Galler'in son maçlar öncesinde çekişmesi devam ediyor.