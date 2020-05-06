Galeriç Subasar Ormanı'nda 'su papatyası' kartpostallık görüntüler oluşturdu

Samsun'un Bafra ve 19 Mayıs ilçe sınırlarında yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti insanlara görsel şölen sunmaya devam ediyor. Türkiye'de nadir bulunan subasar ormanlardan biri olan Galeriç Ormanı ilkbaharla birlikte açan su papatyalarıyla beyaza büründü.