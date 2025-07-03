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Galatasaraylıları üzen haber! Victor Osimhen'in yeni adresini duyurdular: Anlaşma an meselesi

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Galatasaraylıları üzen haber! Victor Osimhen'in yeni adresini duyurdular: Anlaşma an meselesi

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi. Premier Lig deviyle görüşen Victor Osimhen, kendisine yapılan teklife sıcak baktı. İngiliz basını anlaşmanın an meselesi olduğunu yazdı.

Galatasaraylıları üzen haber! Victor Osimhen'in yeni adresini duyurdular: Anlaşma an meselesi - Resim: 1

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi. Bir süredir sarı-kırmızılı yöneticileri transferi için bekleten Osimhen'in görüştüğü takım ortaya çıktı.

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Galatasaraylıları üzen haber! Victor Osimhen'in yeni adresini duyurdular: Anlaşma an meselesi - Resim: 2

Premier Lig takımlarından gelecek teklifleri öncelik olarak belirleyen Osimhen, Liverpool ile görüştü. Yapılan 15 milyon Euro'luk maaş teklifine çok sıcak baktığı ve Liverpool yetkilileriyle görüşme halinde olduğu öğrenildi.

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Galatasaraylıları üzen haber! Victor Osimhen'in yeni adresini duyurdular: Anlaşma an meselesi - Resim: 3

Henüz hiçbir takımla anlaşmadığını Galatasaraylı yetkililere söyleyen Osimhen, bu ayın ortasına kadar sarı-kırmızılılardan zaman talep etmişti. Bir yandan Liverpool ile görüştüğü ortaya çıkan Osimhen, Galatasaraylı taraftarları bir hayli üzdü.

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Galatasaraylıları üzen haber! Victor Osimhen'in yeni adresini duyurdular: Anlaşma an meselesi - Resim: 4

İngilizler duyurdu: Anlaşma an meselesi

İngiliz basınında ortaya atılan haberde; Liverpool'un Osimhen ile anlaşma aşamasında olduğu ve kısa süre içinde imzaların atılabileceği ifade edildi.

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