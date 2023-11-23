Galatasaraylıları üzecek haber... Real Madrid'den Mauro Icardi bombası!
Gece yarısı geç saatlerde gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Üst üste gelen kötü haberlerin ardından Real Madrid'de Carlo Ancelotti'den çılgın hamle geldi.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Brezilya Milli Takımı'nın Kolombiya ile oynadığı maçta sakatlanan ve yaklaşık olarak 2.5 ay sahalardan uzak kalması beklenen Vinicius Jr.'ın yerini doldurmak için harekete geçti.
Sakatlıklarla boğuşan Madrid ekibinde Arda Güler, Eduardo Camavinga, Nacho Fernandez, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Thibault Courtois, Eder Militao ve Kepa gibi isimlerin tedavileri devam ediyor.
Tuttomercatoweb'in habere göre; Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti gözünü Türkiye'ye dikti.
Ancelotti: Icardi'yi istiyorum
İtalyan hocanın, Vinicius Jr.'ın sakatlığı sonrası daha önce de kadrosunda görmek istediği Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'yi ocak ayında transfer etmek istediği belirtildi.