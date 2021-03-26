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Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti

Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Radamel Falcao, Marcao ve Marcelo Saracchi milli maç arasını Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçirdi.

Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da futbolcular Radamel Falcao, Marcao ve Marcelo Saracchi tatil için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Sarı-kırmızlı futbolcular aileleriyle birlikte vahşi hayvanların da yer aldığı bir çiftliği ziyaret etti.

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Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti

Aslan, yılan ve zürafalarla yakınlaşan yıldız futbolcular hayvan dostları elleriyle besledi. Halka açık hizmet vermeyen Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki çiftliği birçok ünlü isim ziyaret ediyor.

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Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti

İşte objektife yansıyan diğer kareler...

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Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti
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