Galatasaraylı yıldızların çiftlik ziyareti

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da futbolcular Radamel Falcao, Marcao ve Marcelo Saracchi tatil için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Sarı-kırmızlı futbolcular aileleriyle birlikte vahşi hayvanların da yer aldığı bir çiftliği ziyaret etti.