Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın Pride LBGT tişörtüne şarkıcı Edis Görgülü'den destek
Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın giydiği Pride temalı destek tişörtüne, Tv100 spor yorumcusu Turgay Demir'in yorumlarına şarkıcı Edis Görgülü'den çok sert tepki...
Galatasaray’ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı’nın EURO 2020 sonrası çıktığı ve yeni sezon öncesi stres attığı tatilinde giydiği tişört gündem oldu. Her yıl Haziran ayının son haftasında düzenlenen Onur Haftası’nda LGBT’nin de bayrağını oluşturan gökkuşağı renkleriyle “Powered by Pride” yazılı tişört giyen Taylan’a sosyal medyada hem destek hem de tepki geldi.
Tepkilerden sonra sildi!
Türkçesi “Gururla destekliyorum” anlamına gelen tişörtüyle tatil yaptığı villada arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram’ın ‘Hikaye’ bölümünden paylaşan Taylan, gelen tepkilerin ardından fotoğrafı sildi.
'Taylan bak kardeşim, gay olabilirsin...'
TV100'deki programda ‘futbol yorumculuğu’ yapan Turgay Demir “Ben bu saatten sonra Taylan’ı Milli Takım’a almam. Milli formayı artık giymemelidir” ifadelerini kullandı. Demir'in 'Taylan bak kardeşim, gay olabilirsin, bu beni ilgilendirmez ama sen bunun reklamını yapamazsın' sözleri de sosyal medyada eleştiriye uğradı. Emre Bol da Demir’i destekleyen yorumlar yaptı.
Antalyalı'ya bir destek de başarılı şarkıcı Edis Görgülü'den geldi.