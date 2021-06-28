Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın Pride LBGT tişörtüne şarkıcı Edis Görgülü'den destek

'Taylan bak kardeşim, gay olabilirsin...'

TV100'deki programda ‘futbol yorumculuğu’ yapan Turgay Demir “Ben bu saatten sonra Taylan’ı Milli Takım’a almam. Milli formayı artık giymemelidir” ifadelerini kullandı. Demir'in 'Taylan bak kardeşim, gay olabilirsin, bu beni ilgilendirmez ama sen bunun reklamını yapamazsın' sözleri de sosyal medyada eleştiriye uğradı. Emre Bol da Demir’i destekleyen yorumlar yaptı.