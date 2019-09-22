Galatasaraylı taraftarlardan Levent Şahin tepkisi
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar, yardımcı antrenör Levent Şahin'e tepki gösterdi. Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş'ın yokluğunda yedek kulübesinde takımı yönlendiren Şahin'e büyük eleştiriler geldi.
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçta teknik direktör Fatih Terim ve yardımcıları Hasan Şaş ile Ümit Davala cezaları nedeniyle tribündeydi.
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Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde yer alan teknik sorumlu Levent Şahin'e alınan beraberliğin ardından büyük tepki geldi.
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Galatasaray'da 46'da Nagatamo'nun yerine Lemina, 84'te Andone'nin yerine Jimmy Durmaz ve 90'da Seri'nin yerine Falcao oyuna dahil oldu.
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Oyuncu değişikliklerinde çok geç kalındığını savunan taraftarlar, puan kaybından Levent Şahin'i sorumlu tuttu.
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