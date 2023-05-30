Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu yurdun her yerinde kutluyor

İzmir'de coşkulu kalabalık

İzmir’de de Galatasaray’a gönül veren taraftarlar, şampiyonluğun ardından kentin en önemli meydanlarından biri olan Cumhuriyet Meydanı’na akın etti.

Formalarıyla, bayraklarıyla ve atkılarıyla gelen taraftarlar, meydanı adeta karnaval alanına çevirdi. Tezahürat ve marşlarla gecenin sessizliğini bozan sarı-kırmızılı taraftarlar, yaktıkları meşalelerle de geceyi aydınlattı.

Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine yüzlerce taraftar şampiyonluğu doyasıya kutladı.