Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu yurdun her yerinde kutluyor
Süper Lig'de 36. haftada Ankaragücü deplasmanından 4-1'lik galibiyetle çıkan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar bitime 2 hafta kala gelen şampiyonluk sonrası kutlamalara başladı.
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar rakibini 4-1 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluklarını ilan ettiler.
Maçın ardından Galatasaraylı taraftarlarda ise büyük sevinç vardı.
Taraftarlar şampiyonluğu kutladı
Binlerce taraftar farklı illerde sokaklara dökülerek erken gelen şampiyonluğu kutladı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki sarı-kırmızılı taraftarlar, sokağa dökülerek şampiyonluk sevinçlerini doyasıya yaşadı.
Galatasaray taraftarı, konvoy yaparak Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Toplanan kalabalık, konfeti patlatıp meşaleler yakarak, takımlarının bayraklarıyla şampiyonluğu kutladı.
İzmir'de coşkulu kalabalık
İzmir’de de Galatasaray’a gönül veren taraftarlar, şampiyonluğun ardından kentin en önemli meydanlarından biri olan Cumhuriyet Meydanı’na akın etti.
Formalarıyla, bayraklarıyla ve atkılarıyla gelen taraftarlar, meydanı adeta karnaval alanına çevirdi. Tezahürat ve marşlarla gecenin sessizliğini bozan sarı-kırmızılı taraftarlar, yaktıkları meşalelerle de geceyi aydınlattı.
Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine yüzlerce taraftar şampiyonluğu doyasıya kutladı.
Taraftarlar Taksim'e akın etti
Galatasaray'ın sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Taksim Meydanı'na akın etti. Taraftarlar şampiyonluğu büyük coşkuyla kutladı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde de şampiyonluğu kutlamaya başladı. Çok sayıda taraftar, tesislerin önünde 23. şampiyonluk sevincini meşaleler yakıp, tezahüratlar yaparak yaşıyor.