Galatasaraylı taraftardan Napoli'ye 'Osimhen usulü' gönderme! Lahmacun ve Pizza detayı olay!
Galatasaraylı bir taraftar, Lukaku'yu sakatlığa kurban veren Napoli için, Osimhen'in transfer sürecinde İtalyan ekibinin tutumunu anımsatan bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım kısa sürede viral oldu.
İtalya Serie A ekibi Napoli'de şok bir gelişme yaşandı.
Takımın Belçikalı starı Romelu Lukaku’nun 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu haberin ardından İtalyan kulübü, apar topar yeni bir forvet arayışına girdi ve İtalyan basınında Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz ile ilgili Napoli dedikoduları artmaya başladı.
Sosyal medya platformu X'te Galatasaraylı bir taraftarın yaptığı ironik paylaşım ise sosyal medyayı adeta salladı.
Bilindiği üzere bu yaz transfer döneminde Galatasaray ve Napoli arasındaki Osimhen görüşmeleri tüm dünyada geniş yer buldu.
İtalyan ekibinin Galatasaray'dan istekleri ise zaman zaman transferi durdurma noktasına getirdi. Fakat Osimhen'in dik duruşu Galatasaray'ın da Napoli karşısındaki kararlı tutumu sonrası Sarı-kırmızılı taraftarlar Nijeryalı yıldıza kavuştu.