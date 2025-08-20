Galatasaraylı taraftardan Napoli'ye 'Osimhen usulü' gönderme! Lahmacun ve Pizza detayı olay!

İtalya Serie A ekibi Napoli'de şok bir gelişme yaşandı.

Takımın Belçikalı starı Romelu Lukaku’nun 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bu haberin ardından İtalyan kulübü, apar topar yeni bir forvet arayışına girdi ve İtalyan basınında Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz ile ilgili Napoli dedikoduları artmaya başladı.