Galatasaraylı Semih Kaya, Seçil Erzan'dan parasını döve döve almış! 'Bodrum'da villa aldı' iddiası

Seçil Erzan Galatasaray ve Milli Takım'ın eski oyuncusu Semih Kaya ile ilgili ilgili iddialarda bulundu. Seçim Erzan, Semih Kaya'dan 3 milyon 500 bin dolar aldığını, ancak ona 5 milyon 700 bin dolar geri ödeme yaptığını iddia etti.