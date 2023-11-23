Galatasaraylı Semih Kaya, Seçil Erzan'dan parasını döve döve almış! 'Bodrum'da villa aldı' iddiası
Spor dünyasını dolandıran bankacı Seçil Erzan'ın, Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya'dan da 3 milyon 500 bin dolar aldığı, parayı geri vermeyince de Semih Kaya tarafından dövüldüğü iddia edildi. Erzan, Semih Kaya'dan aldığı 3 milyon 500 bin doları dayak ve tehditlerin ardından bakın kaç dolar olarak ödemiş?
'Fatih Terim Fonu' adı altında spor dünyasını dolandıran Seçil Erzan'ın, Galatasaray'ın eski futbolcusu Semih Kaya tarafından dövüldüğü ve tehdit edilerek yatırdığından fazla para ödemeye zorlandığı iddia edildi. Gazeteci Fatih Altaylı, "Semih Kaya falan gibi bazı futbolcular Seçil Erzan'ı dövmüşler." dedi. Seçil Erzan, Semih Kaya iddiaları için ifadesinde bakın ne dedi?
Semih Kaya Seçil Erzan'ı dövmüş!
Gazeteci Fatih Altaylı, "Dosyayı okudum darplar var. Semih Kaya falan gibi bazı futbolcular Seçil Erzan'ı dövmüşler." dedi. İsmail saymaz da Seçil Erzan'ın Semih Kaya ile ilgili iddialarını köşesine taşıdı.
Seçil Erzan Galatasaray ve Milli Takım'ın eski oyuncusu Semih Kaya ile ilgili ilgili iddialarda bulundu. Seçim Erzan, Semih Kaya'dan 3 milyon 500 bin dolar aldığını, ancak ona 5 milyon 700 bin dolar geri ödeme yaptığını iddia etti.
Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in tehditlerle kendisinden para almaya devam ettiklerini ileri süren Seçil Erzan, Kaya'ya verdiği fazladan parayı kimden aldığını ise şöyle anlattı: