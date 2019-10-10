Galatasaraylı Hakan Balta'dan önemli karar eşi ve çocuklarıyla geri dönüyor

Eski milli takım futbolcusu ve adı Galatasaray'la özdeşleşen Hakan Balta, eşi Derya Balta ile aldıkları bir kararla Türkiye'ye dönmek için harekete geçti. Çift, oğulları Çağrı’nın, Bayer Münih’in alt yapısına transfer olması nedeniyle 2.5 ay önce Almanya’ya yerleşmişti.