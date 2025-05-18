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Galatasaray'lı futbolcular şampiyonluğu doyasıya kutladı

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Galatasaray'lı futbolcular şampiyonluğu doyasıya kutladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından RAMS Park'taki Galatasaraylı oyuncular Süper Lig 2024-2025 sezonunda takımlarının şampiyon olmasını kutladı. Galatasaray oyuncusu Victor Osimhen de kutlamalara katıldı.

Galatasaray'lı futbolcular şampiyonluğu doyasıya kutladı - Resim: 1

Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, benzersiz bir başarı gösterek 5. yıldızı takan ilk Türk takımı olarak tarihe geçti. 

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Galatasaray'lı futbolcular şampiyonluğu doyasıya kutladı - Resim: 2

Sarı-Kırmızılı takım şampiyonluğun kesinleştiği Kayserispor maçı sonrası RAMS Park'ta şampiyonluk kutlamaları düzenledi.

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Galatasaray'lı futbolcular şampiyonluğu doyasıya kutladı - Resim: 3

Şampiyonluk sevincini doyasıya kutlayan Galatasaraylı yıldızlar, saha ortasında kurulan stantta davul çalarak eğlendi. Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Eren Elmalı’dan ‘Pode Sentra’ dansı geldi.

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Galatasaray'lı futbolcular şampiyonluğu doyasıya kutladı - Resim: 4

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalmasıyla Galatasaraylı futbolcular 25. şampiyonluğa özel olarak hazırlanan tişörtleri giydi

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