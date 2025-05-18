Galatasaray'lı futbolcular şampiyonluğu doyasıya kutladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından RAMS Park'taki Galatasaraylı oyuncular Süper Lig 2024-2025 sezonunda takımlarının şampiyon olmasını kutladı. Galatasaray oyuncusu Victor Osimhen de kutlamalara katıldı.
Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, benzersiz bir başarı gösterek 5. yıldızı takan ilk Türk takımı olarak tarihe geçti.
Sarı-Kırmızılı takım şampiyonluğun kesinleştiği Kayserispor maçı sonrası RAMS Park'ta şampiyonluk kutlamaları düzenledi.
Şampiyonluk sevincini doyasıya kutlayan Galatasaraylı yıldızlar, saha ortasında kurulan stantta davul çalarak eğlendi. Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Eren Elmalı’dan ‘Pode Sentra’ dansı geldi.
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalmasıyla Galatasaraylı futbolcular 25. şampiyonluğa özel olarak hazırlanan tişörtleri giydi