Galatasaraylı Diagne banyodan canlı yayın yaptı İrem Derici'yi mest etti

Daha önce en beğendiği erkeğin Ryan Donk olduğunu açıklayan İrem Derici, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mbaye Diagne'nin gece yarısı yaptığı canlı yayında "Kalbimin Tek Sahibine" şarkısını çalmasını paylaştı. Instagram'dan Diagne'ye kalp gönderen Derici, Twitter'dan da "Ne yapıyorsun gül bahçem" diyerek dikkatleri üzerine çekti.