Galatasaraylı Diagne banyodan canlı yayın yaptı İrem Derici'yi mest etti
Instagram'da İrem Derici'nin 'Kalbimin Tek Sahibine' şarkısıyla banyodan canlı yayın yapan Galatasaraylı Diagne'ye şarkının sahibi Derici'den övgüler yağdı... Diagne'nin canlı yayınını gören İrem Derici, dayanamayıp 'Napıyon gül bahçem' diye yazdı.
Daha önce en beğendiği erkeğin Ryan Donk olduğunu açıklayan İrem Derici, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mbaye Diagne'nin gece yarısı yaptığı canlı yayında "Kalbimin Tek Sahibine" şarkısını çalmasını paylaştı. Instagram'dan Diagne'ye kalp gönderen Derici, Twitter'dan da "Ne yapıyorsun gül bahçem" diyerek dikkatleri üzerine çekti.
İddialı açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
İrem Derici'nin "Kalbimin Tek Sahibine" şarkısı eşliğinde banyodan canlı yayın yaptı
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mbaye Diagne, gece saat 01.40'ta güneş gözlüğü ve atkı takarak İrem Derici'nin "Kalbimin Tek Sahibine" şarkısı eşliğinde banyodan canlı yayın yaptı.
Diagne'ye övgüler yağdırdı
Bu anlara denk gelen İrem Derici, hem Twitter'dan hem de Instagram'dan paylaşım yaparak Diagne'ye övgüler yağdırdı.