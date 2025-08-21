Galatasaray'ın yıldızı sessiz sedasız ayrılmak üzere
Sarı-Kırmızılı ekibin yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz, akşam saatlerinde düzenlenen idmana katılmadı.
Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Takımın Kemerburgaz'daki çalışmaları devam ederken, akşam vakti sıcak bir gelişme yaşandı.
Gazeteci Nevzat Dindar'ın aktarımına göre, Barış Alper Yılmaz akşam saatinde düzenlenen idmana katılmadı.
Aynı zamanda A Milli Takım futbolcusu olan Yılmaz, son dönemde Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Neom SC ile anılıyordu.
Neom SC'nin Barış Alper Yılmaz'a 50 milyon Euro önerdiği, Galatasaray'ın bu rakamı 60 milyon Euro'ya çekmeye çalıştığı iddia ediliyordu.
