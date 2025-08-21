BIST 11.314
DOLAR 41,01
EURO 47,64
ALTIN 4.400,92

Galatasaray'ın yıldızı sessiz sedasız ayrılmak üzere

|
Galatasaray'ın yıldızı sessiz sedasız ayrılmak üzere

Sarı-Kırmızılı ekibin yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz, akşam saatlerinde düzenlenen idmana katılmadı.

Galatasaray'ın yıldızı sessiz sedasız ayrılmak üzere - Resim: 1

Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Takımın Kemerburgaz'daki çalışmaları devam ederken, akşam vakti sıcak bir gelişme yaşandı.

16
Galatasaray'ın yıldızı sessiz sedasız ayrılmak üzere - Resim: 2

Gazeteci Nevzat Dindar'ın aktarımına göre, Barış Alper Yılmaz akşam saatinde düzenlenen idmana katılmadı.

26
Galatasaray'ın yıldızı sessiz sedasız ayrılmak üzere - Resim: 3

Aynı zamanda A Milli Takım futbolcusu olan Yılmaz, son dönemde Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Neom SC ile anılıyordu.

36
Galatasaray'ın yıldızı sessiz sedasız ayrılmak üzere - Resim: 4

Neom SC'nin Barış Alper Yılmaz'a 50 milyon Euro önerdiği, Galatasaray'ın bu rakamı 60 milyon Euro'ya çekmeye çalıştığı iddia ediliyordu.

46