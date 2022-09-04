Galatasaray'ın yıldızı Mustafa Muhammed'in lüks cipinin çarptığı adam öldü!

Beyin kanaması geçirip ameliyata alınmıştı

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Hayrettin Korkmaz’ı, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane Çağlayan’daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alınmıştı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen adamın, yoğun bakım servisinde uyutulduğu ve bu sabah ameliyata alınacağı öğrenilmişti.