Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu maç bitince acı haberi almıştı! Kerem babaannesini toprağa verdi
Galatasaray'ın oynadığı Fatih Karagümrük maçının ardından babaannesinin vefate ettiği haberini alan Kerem Aktürkoğlu, bugün Gölcük'te babaannesini son yolculuğuna uğurladı.
Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun Gölcük'te bulunan babaannesi vefat etti. Milli futbolcu, babaannesinin cenaze namazında saf tuttu.
Sarı-kırmızılı takımın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu’nun babaannesi Nezahat Aktürkoğlu dün vefat etti. Galatasaray'ın oynadığı Fatih Karagümrük maçının ardından acı haberi alan Aktürkoğlu, Kocaeli'ye geldi.
Nezahat Aktürkoğlu için, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Tevfik Hoca Vakıf Cami'nde cenaze namazı kılındı.
Nezahat Aktürkoğlu'nun cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.