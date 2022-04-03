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Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu maç bitince acı haberi almıştı! Kerem babaannesini toprağa verdi

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu maç bitince acı haberi almıştı! Kerem babaannesini toprağa verdi

Galatasaray'ın oynadığı Fatih Karagümrük maçının ardından babaannesinin vefate ettiği haberini alan Kerem Aktürkoğlu, bugün Gölcük'te babaannesini son yolculuğuna uğurladı.

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu maç bitince acı haberi almıştı! Kerem babaannesini toprağa verdi

 Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun Gölcük'te bulunan babaannesi vefat etti. Milli futbolcu, babaannesinin cenaze namazında saf tuttu.

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Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu maç bitince acı haberi almıştı! Kerem babaannesini toprağa verdi

Sarı-kırmızılı takımın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu’nun babaannesi Nezahat Aktürkoğlu dün vefat etti. Galatasaray'ın oynadığı Fatih Karagümrük maçının ardından acı haberi alan Aktürkoğlu, Kocaeli'ye geldi. 

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Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu maç bitince acı haberi almıştı! Kerem babaannesini toprağa verdi

Nezahat Aktürkoğlu için, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Tevfik Hoca Vakıf Cami'nde cenaze namazı kılındı.

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Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu maç bitince acı haberi almıştı! Kerem babaannesini toprağa verdi

Nezahat Aktürkoğlu'nun cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.

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