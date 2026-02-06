BIST 13.447
Galatasaray'ın yıldızı Icardi'ye sevgilisinden büyük aşk itirafı!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Maura Icardi, uzun süredir ünlü oyuncu China Suarez ile aşk yaşıyor. 33 yaşındaki Arjantinli güzel, evlenip Icardi'den çocuk sahibi olmak istediğini ifade etti.

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'ye sevgilisinden büyük aşk itirafı! - Resim: 1

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Maura Icardi, uzun süredir ünlü oyuncu China Suarez ile aşk yaşıyor. 33 yaşındaki Arjantinli güzel, evlenip Icardi'den çocuk sahibi olmak istediğini ifade etti. Bu sözlerin ardından gözler ünlü futbolcunun olaylı şekilde boşandığı eski eşi Wanda Nara’ya çevrildi. Sosyal medya kullanıcılarından ‘Aman Wanda Nara duymasın!’, ‘Ortalık yine karışacak’ şeklinde yorumlar geldi.

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'ye sevgilisinden büyük aşk itirafı! - Resim: 2

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, Wanda Nara’yla resmi olarak yollarını ayırdıktan sonra sevgili China Suarez ile sık sık aşk dolu paylaşımlarda bulunuyordu. Ünlü çiftin evlenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'ye sevgilisinden büyük aşk itirafı! - Resim: 3

CHİNA SUAREZ AŞKA GELDİ!

Bir programa katılan China Suarez "Hayatım boyunca evlenmeyi hayal etmedim ama şu an istiyorum. Ayrıca yeniden anne olmayı da istiyorum." dedi.

Galatasaray'ın yıldızı Icardi'ye sevgilisinden büyük aşk itirafı! - Resim: 4

'İHANET' AÇIKLAMASI OLAY OLDU: "EĞER ORTADA KANIT VARSA.."

İhanete ilişkin de konuşan güzel yıldız, "Eğer ortada kanıt varsa, asla affetmem" dedi ve şu açıklamayı yaptı:

