Galatasaray'ın yıldızı Icardi'ye sevgilisinden büyük aşk itirafı!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Maura Icardi, uzun süredir ünlü oyuncu China Suarez ile aşk yaşıyor. 33 yaşındaki Arjantinli güzel, evlenip Icardi'den çocuk sahibi olmak istediğini ifade etti. Bu sözlerin ardından gözler ünlü futbolcunun olaylı şekilde boşandığı eski eşi Wanda Nara’ya çevrildi. Sosyal medya kullanıcılarından ‘Aman Wanda Nara duymasın!’, ‘Ortalık yine karışacak’ şeklinde yorumlar geldi.