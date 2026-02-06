Galatasaray'ın yıldızı Icardi'ye sevgilisinden büyük aşk itirafı!
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Maura Icardi, uzun süredir ünlü oyuncu China Suarez ile aşk yaşıyor. 33 yaşındaki Arjantinli güzel, evlenip Icardi'den çocuk sahibi olmak istediğini ifade etti. Bu sözlerin ardından gözler ünlü futbolcunun olaylı şekilde boşandığı eski eşi Wanda Nara’ya çevrildi. Sosyal medya kullanıcılarından ‘Aman Wanda Nara duymasın!’, ‘Ortalık yine karışacak’ şeklinde yorumlar geldi.
Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, Wanda Nara’yla resmi olarak yollarını ayırdıktan sonra sevgili China Suarez ile sık sık aşk dolu paylaşımlarda bulunuyordu. Ünlü çiftin evlenmesine kesin gözüyle bakılıyor.
CHİNA SUAREZ AŞKA GELDİ!
Bir programa katılan China Suarez "Hayatım boyunca evlenmeyi hayal etmedim ama şu an istiyorum. Ayrıca yeniden anne olmayı da istiyorum." dedi.
'İHANET' AÇIKLAMASI OLAY OLDU: "EĞER ORTADA KANIT VARSA.."
İhanete ilişkin de konuşan güzel yıldız, "Eğer ortada kanıt varsa, asla affetmem" dedi ve şu açıklamayı yaptı: