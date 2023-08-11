Galatasaray'ın yıldız ismi İcardi'den Ayasofya'da gönülleri mest eden paylaşım! 'Türklerim' yazdı milyonlarca beğeni aldı
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Spor Klubüyle 3 yıllık anlaşma imzalayan futbolcu İcardi, eşi Wanda Nara ve kızı ile İstanbul'un tarihi yerlerini dolaştı. Futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla milyonlarca beğeni aldı.
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan Arjantinli ünlü futbolcu Mauro İcardi birçok takımdan gelen teklifleri reddedip Galatasaray'la 3 yıllık anlaşma imzalamıştı.
Futbol gündeminin yanı sıra eşi ile de magazin dünyasının gündeminden düşmeyen ünlü futbolcu geçtiğimiz yıl eşiyle boşanmış, kısa süreli bir ayrılık yaşamış ve fazla uzun sürmeden barışmışlardı.
Aldatma iddiaların aldırmadan aynı evde yaşamaya devam eden ünlü çift birlikte oldukları renkli anları sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Renkli paylaşımlarıyla dikkatleri çeken Wanda Nara ve İcardi çocukları Francesca ve Isabella ile birlikte ikinci kez İstanbul turuna çıktı.