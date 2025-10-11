Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yusuf Demir nişanlandı!

YUSUF DEMİR VE CEYDA AYDEMİR EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTI

Galatasaray forması giyen 22 yaşındaki Yusuf Demir, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ceyda Aydemir ile nişanlandı. Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen tören, ailelerin ve yakın dostların katılımıyla gerçekleşti. Törenden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çiftin mutluluğu ve samimi halleri, taraftarlar tarafından da beğeniyle karşılandı.