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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu gönlünü güzel oyuncu Devrim Özkan'a mı kaptırdı?

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu gönlünü güzel oyuncu Devrim Özkan'a mı kaptırdı?

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Lucas Torreira, İstanbul'un hareketli  gecelerine çabuk adapte oldu. Torreira, geçtiğimiz günlerde takibe aldığı Devrim Özkan'a Karagümrük galibiyetini birlikte kutladı. İkiliyi birlikte görenler Torreira ile Devrim Özkan arasında aşk mı yaşanıyor sorularını gündeme getirdi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu gönlünü güzel oyuncu Devrim Özkan'a mı kaptırdı?

Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından maçın stresini atan futbolcular arasında Lucas Torreira da vardı.

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu gönlünü güzel oyuncu Devrim Özkan'a mı kaptırdı?

Karşılaşma sonrası Galatasaray'ın yıldızı Torreira ile oyuncu Devrim Özkan bir mekânda galibiyeti birlikte kutladı.

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu gönlünü güzel oyuncu Devrim Özkan'a mı kaptırdı?

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Karagümrük galibiyetinin ardından Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin Devrim Özkan ile bir araya geldi.

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu gönlünü güzel oyuncu Devrim Özkan'a mı kaptırdı?

Bir mekânda galibiyeti kutlayan ikilinin pozları sosyal medyada yorumlara neden oldu.

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