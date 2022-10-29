Galatasaray'ın yıldız futbolcusu gönlünü güzel oyuncu Devrim Özkan'a mı kaptırdı?
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Galatasaray'ın yeni transferlerinden Lucas Torreira, İstanbul'un hareketli gecelerine çabuk adapte oldu. Torreira, geçtiğimiz günlerde takibe aldığı Devrim Özkan'a Karagümrük galibiyetini birlikte kutladı. İkiliyi birlikte görenler Torreira ile Devrim Özkan arasında aşk mı yaşanıyor sorularını gündeme getirdi.
Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından maçın stresini atan futbolcular arasında Lucas Torreira da vardı.
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Karşılaşma sonrası Galatasaray'ın yıldızı Torreira ile oyuncu Devrim Özkan bir mekânda galibiyeti birlikte kutladı.
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Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Karagümrük galibiyetinin ardından Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin Devrim Özkan ile bir araya geldi.
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Bir mekânda galibiyeti kutlayan ikilinin pozları sosyal medyada yorumlara neden oldu.
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