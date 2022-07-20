Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da! Golcü Haris Seferovic sakat sakat mı geldi?
Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı İsviçreli golcü Haris Seferovic, İstanbul’a geldi. Havalimanında coşkulu bir Galatasaray taraftan topluluğu tarafından karşılanan Seferovic, sakat olduğu iddialarıyla ilgili konuştu...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Benfica’dan golcü oyuncu Haris Seferovic ile satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralık olarak anlaştı. 2022-2023 sezonu öncesi Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira transferleri ile kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar forvet hattı için Haris Seferovic ile anlaşma sağladı.
Lizbon’dan özel uçakla gelen Seferovic, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a giriş yaparken, karşılamaya 100’e yakın taraftar geldi.
Boynuna Galatasaray atkısı geçiren Seferovic, yaptığı ilk açıklamada, “Burada olduğum için çok mutluyum. Geç saatlerde buraya gelen taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte çok çalışarak, başarılı olacağız” ifadelerini kullandı.
Sakatlığı ile ilgili sorulan soruya da yanıt veren golcü oyuncu, “Geçen yıl sakatlığım vardı. Bu yıl kendimi çok iyi hissediyorum. Herhangi bir sakatlığım yok” dedi.