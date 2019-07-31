Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor İstanbul'a geldi
Demirören Haber Ajansı
Galatasaray'ın görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Emre Mor, İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılıların Emre Mor ile satın alma opsiyonlu olarak 1 yıl kiralık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, İstanbul'a geldi.
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Portekiz'in Porto kentinden kalkan uçakla saat 19.00'da İstanbul Havalimanı'na ayak basan Emre Mor, sarı kırmızılı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı.
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Görüşmelere başlandığı borsaya bildirilen Emre Mor'un sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı kırmızılı takımın yeni sezon çalışmalarına katılması bekleniyor.
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