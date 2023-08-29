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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi sınavı: 25 milyon Euro! Sergio Ramos transferi...

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi sınavı: 25 milyon Euro! Sergio Ramos transferi...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında sezonun en kritik maçına Molde karşısında çıkıyor. Ciddi bir yatırımla yıldızlarla dolu bir kadro kuran G.Saray, Molde’yi eleyip en son 2019-20 sezonunda yer aldığı gruplara kalmak istiyor. Aslan gruplara kalırsa 15.64 milyon Euro ayak bastı, 9 milyon 96 bin Euro katsayı parasıyla maça çıkmadan kasaya yaklaşık 25 milyon Euro koyacak. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi sınavı: 25 milyon Euro! Sergio Ramos transferi...

Galatasaray 2023-24 sezonunun en kritik maçlarından birine bugün Molde karşısında Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş mücadelesinde çıkacak.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi sınavı: 25 milyon Euro! Sergio Ramos transferi...

Norveç’te oynanan ilk maçı son dakika golüyle 3-2 kazanan sarı kırmızılılar beraberlik halinde bile adını gruplara yazdıracak. RAMS Park’ta oynanacak ve saat 22.00’de başlayacak müsabaka EXXEN platformundan canlı olarak yayımlanacak.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi sınavı: 25 milyon Euro! Sergio Ramos transferi...

Karşılaşmayı, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi finalinde de düdük çalan Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi sınavı: 25 milyon Euro! Sergio Ramos transferi...

Galatasaray gruplara kalırsa ciddi bir para kazanacak

Şampiyonlar Ligi’nde son olarak 2019-20 sezonunda mücadele eden 2021-22’de ise elemeleri geçemeyen sarı kırmızılı ekibin 4 yıl aradan sonra gruplara kalmasıyla birlikte kulüp önemli bir gelirin de sahibi olacak.

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