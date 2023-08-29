Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi sınavı: 25 milyon Euro! Sergio Ramos transferi...

Galatasaray gruplara kalırsa ciddi bir para kazanacak

Şampiyonlar Ligi’nde son olarak 2019-20 sezonunda mücadele eden 2021-22’de ise elemeleri geçemeyen sarı kırmızılı ekibin 4 yıl aradan sonra gruplara kalmasıyla birlikte kulüp önemli bir gelirin de sahibi olacak.