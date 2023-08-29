Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi sınavı: 25 milyon Euro! Sergio Ramos transferi...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında sezonun en kritik maçına Molde karşısında çıkıyor. Ciddi bir yatırımla yıldızlarla dolu bir kadro kuran G.Saray, Molde’yi eleyip en son 2019-20 sezonunda yer aldığı gruplara kalmak istiyor. Aslan gruplara kalırsa 15.64 milyon Euro ayak bastı, 9 milyon 96 bin Euro katsayı parasıyla maça çıkmadan kasaya yaklaşık 25 milyon Euro koyacak. İşte ayrıntılar...
Galatasaray 2023-24 sezonunun en kritik maçlarından birine bugün Molde karşısında Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş mücadelesinde çıkacak.
Norveç’te oynanan ilk maçı son dakika golüyle 3-2 kazanan sarı kırmızılılar beraberlik halinde bile adını gruplara yazdıracak. RAMS Park’ta oynanacak ve saat 22.00’de başlayacak müsabaka EXXEN platformundan canlı olarak yayımlanacak.
Karşılaşmayı, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi finalinde de düdük çalan Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
Galatasaray gruplara kalırsa ciddi bir para kazanacak
Şampiyonlar Ligi’nde son olarak 2019-20 sezonunda mücadele eden 2021-22’de ise elemeleri geçemeyen sarı kırmızılı ekibin 4 yıl aradan sonra gruplara kalmasıyla birlikte kulüp önemli bir gelirin de sahibi olacak.