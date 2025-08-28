BIST 11.378
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan play-off turunun ardından 7 takım adını lig etabına yazdırdı. Benfica'ya elenen Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Devler Ligi'nde tek Türk takımı olarak Galatasaray yer alacak. Kura çekimi öncesi Şampiyonlar Ligi torbaları belli oldu.

İşte Galatasaray'ı bekleyen muhtemel rakipler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan play-off maçlarının ardından lig etabına kalan 7 takım belli oldu.

Play-off etabında rakiplerini saf dışı bırakan Karabağ, Club Brugge, Kopenhag, Benfica, Almaty, Pafos ve Bodo/Glimt adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi 28 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

Devler Ligi'nde tek takım olarak ülkemizi Galatasaray temsil edecek. Sarı-kırmızılılar lig etabının belirleneceği kura çekiminde 4. torbadan yer alacak.

