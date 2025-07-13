Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklife Napoli'den yanıt! "Özel madde" hamlesi...

Napoli başkanı problem çıkarıyor

Sarı - kırmızılılarda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğunun yanı sıra gol krallığına da ulaşan Osimhen'in bonservisini elinde bulunduran Napoli'de başkan Aurelio De Laurentiis, oyuncu için gerçekleştirilen görüşmelerde problem çıkaran taraf olmuştu.