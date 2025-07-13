Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklife Napoli'den yanıt! "Özel madde" hamlesi...
Galatasaray Victor Osimhen'in transferi için uzun süredir uğraşıyor. Napoli ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, 75 milyon euro'luk bonservisin 40 milyonunu peşin, 35 milyonunu ise iki taksit halinde ödemeyi teklif etti. Napoli, Galatasaray'ın teklifine cevap verirken, 'özel madde' hamlesi de yaptı. İşte Osimhen transferinde son durum...
Yaz transfer döneminin en önemli gündem maddesi Victor Osimhen'in hangi takımda oynayacağı...
Geride kalan sezonun başında Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a katılan ve gösterdiği performansla camianın büyük beğenisini kazanan Nijeryalı yıldızın bonservisi için yoğun uğraş sürüyor.
Napoli başkanı problem çıkarıyor
Sarı - kırmızılılarda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğunun yanı sıra gol krallığına da ulaşan Osimhen'in bonservisini elinde bulunduran Napoli'de başkan Aurelio De Laurentiis, oyuncu için gerçekleştirilen görüşmelerde problem çıkaran taraf olmuştu.
Galatasaray'ın üst üste yaptığı teklifleri reddeden Napoli, Osimhen için teminat bekliyordu.