Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu Fransa'yı salladı! 'Depremin altında kaldı'

Gol sevinci: Harry Potter

Gazete, Aktürkoğlu'nun yaptığı gol sevincinden ise "İstanbul'u kendine aşık eden Kerem Aktürkoğlu, gol sevinçlerinde sihirli bir değneği varmış gibi davranarak çok sevdiği 'Harry Potter' filmine göndermede bulunuyor. Harry Potter da tıpkı Kerem gibi Voldemort'a karşı hayatta kalmayı başarmıştı." şeklinde bahsetti.