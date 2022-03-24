Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu Fransa'yı salladı! 'Depremin altında kaldı'
GALATASARAY ile UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, birçok Avrupa kulübünün radarına girdi. Kerem şimdi de Fransız basınında gündem oldu. Aktürkoğlu'na ilişkin haberde deprem detayı da dikkat çekti.
Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla adından söz ettiren ve birçok Avrupa kulübünün radarına giren Kerem Aktürkoğlu, Fransız basınında gündem oldu. L'Equipe, Kerem Aktürkoğlu hakkında detaylı bilgiler sunan bir habere imza attı.
Dedesi onu deprem molozlarının altından çıkardı
Haberde, "1999 yılında İzmit'teki yıkıcı depremden sağ kurtulan Kerem Aktürkoğlu, Türkiye'nin Portekiz karşısında en büyük umudu. 1999 yılında onu sağ salim ailesine kavuşturan dedesi, aynı zamanda Galatasaray'a da büyük bir oyuncu kazandırmış olabilir" ifadeleri kullanıldı. Haberde, Kerem'in dedesinin, onu molozların arasından sağ salim kurtardığı da vurgulandı.
Gol sevinci: Harry Potter
Gazete, Aktürkoğlu'nun yaptığı gol sevincinden ise "İstanbul'u kendine aşık eden Kerem Aktürkoğlu, gol sevinçlerinde sihirli bir değneği varmış gibi davranarak çok sevdiği 'Harry Potter' filmine göndermede bulunuyor. Harry Potter da tıpkı Kerem gibi Voldemort'a karşı hayatta kalmayı başarmıştı." şeklinde bahsetti.
Ribery benzetmesi
Kerem'in, 3. lig ekibi 24 Erzincanspor'dan transfer edildiğine dikkat çeken gazete, "23 yaşındaki sağ ayaklı oyuncu, 2020 Eylül ayında Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim tarafından keşfedilmeden önce 3. lig ekibi Erzincanspor'da forma giyiyordu. Tıpkı Galatasaray'a Fransa 3. ligden transfer olup bütün dünyaya adını duyuran Franck Ribery gibi." ifadelerini kullandı.