Galatasaray'ın milli futbolcusu kaza yaptı! Memleketi Rize'ye bayrama gidiyordu
Galatasaray'ın ve milli takımın başarılı oyuncularından Barış Alper Yılmaz, Giresun’un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi. Futbolcu Barış Alper Yılmaz kazayı yara almadan atlattı.
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Giresun’un Görele ilçesinde trafik kazası geçirdi. Futbolcu Barış Alper Yılmaz kazayı yara almadan atlattı.
Edinilen bilgilere göre, Giresun’dan Trabzon istikametine gitmeden Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın kullandığı araç, Görele Liman kavşağında ışıklarda İbrahim Z. idaresindeki kartal marka araçla çarpıştı.
Barış Alper Yılmaz'ın yara almadan atlattığı kazada hafif şekilde yaralanan diğer aracın sürücüsü İbrahim Z. Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz’ın Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Rize'ye gittiği öğrenildi.