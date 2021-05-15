BIST 1.441
DOLAR 8,46
EURO 10,27
ALTIN 501,15

Galatasaray'ın kozu Mostafa Mohammed! Performansı da psikolojisi de süper! Dikkat çeken detay...

Galatasaray'ın kozu Mostafa Mohammed! Performansı da psikolojisi de süper! Dikkat çeken detay...

Süper Lig'in 42. ve son haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Galatasaray’ın gol ayağı Mostafa Mohamed her anlamda Yeni Malatyaspor maçına hazır.

Galatasaray'ın kozu Mostafa Mohammed! Performansı da psikolojisi de süper! Dikkat çeken detay...

Süper Lig'in 42. ve son haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Şampiyonluk için Yeni Malatyaspor karşısında galibiyetin yanı sıra bol gole de ihtiyacı bulunan Galatasaray'da Mostafa Mohamed istim üzerinde. Denizlispor karşısında 2 kez ağları sarsıp 3 maçlık gol hasretine son veren Mısırlı futbolcu, taktik antrenmanlarda da skorer oyunu ile Terim'in yüzünü güldürdü.

17
Galatasaray'ın kozu Mostafa Mohammed! Performansı da psikolojisi de süper! Dikkat çeken detay...

Şu ana kadar 8 kez ağları sarsan ve kendisine 10 gol hedefi koyan Mısırlı yıldız, bugünkü kritik mücadelede Galatasaray'ın ileri uçtaki en büyük kozu olacak.

27
Galatasaray'ın kozu Mostafa Mohammed! Performansı da psikolojisi de süper! Dikkat çeken detay...

Denizli deplasmanında biri penaltıdan iki kez ağları sarsarak 3 maçlık sessizliğini bozan Mohamed, hafta içi yapılan idmanlarda da oldukça formdaydı.

37
Galatasaray'ın kozu Mostafa Mohammed! Performansı da psikolojisi de süper! Dikkat çeken detay...

Teknik heyet, oyunun rakip yarı sahada geçeceğini düşünerek dar alan üzerine taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

47