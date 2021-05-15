Galatasaray'ın kozu Mostafa Mohammed! Performansı da psikolojisi de süper! Dikkat çeken detay...
Süper Lig'in 42. ve son haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Galatasaray’ın gol ayağı Mostafa Mohamed her anlamda Yeni Malatyaspor maçına hazır.
Süper Lig'in 42. ve son haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Şampiyonluk için Yeni Malatyaspor karşısında galibiyetin yanı sıra bol gole de ihtiyacı bulunan Galatasaray'da Mostafa Mohamed istim üzerinde. Denizlispor karşısında 2 kez ağları sarsıp 3 maçlık gol hasretine son veren Mısırlı futbolcu, taktik antrenmanlarda da skorer oyunu ile Terim'in yüzünü güldürdü.
Şu ana kadar 8 kez ağları sarsan ve kendisine 10 gol hedefi koyan Mısırlı yıldız, bugünkü kritik mücadelede Galatasaray'ın ileri uçtaki en büyük kozu olacak.
Denizli deplasmanında biri penaltıdan iki kez ağları sarsarak 3 maçlık sessizliğini bozan Mohamed, hafta içi yapılan idmanlarda da oldukça formdaydı.
Teknik heyet, oyunun rakip yarı sahada geçeceğini düşünerek dar alan üzerine taktik çalışmalar gerçekleştirdi.