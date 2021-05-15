Galatasaray'ın kozu Mostafa Mohammed! Performansı da psikolojisi de süper! Dikkat çeken detay...

Süper Lig'in 42. ve son haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Şampiyonluk için Yeni Malatyaspor karşısında galibiyetin yanı sıra bol gole de ihtiyacı bulunan Galatasaray'da Mostafa Mohamed istim üzerinde. Denizlispor karşısında 2 kez ağları sarsıp 3 maçlık gol hasretine son veren Mısırlı futbolcu, taktik antrenmanlarda da skorer oyunu ile Terim'in yüzünü güldürdü.