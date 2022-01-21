Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya yenilgisine Ata Demirer'den 'Fatih Terim' sitemi: Gomis ve Fernando...
GALATASARAY'ın KASIMPAŞA'ya 3-1'lik skorla mağlup olmasına Ata Demirer'den 'Fatih Terim' isyanı... Ünlü oyuncu "Ne oldu değdi mi Fatih hocayı göndermeye?" diye seslendi.
GALATASARAY Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu ve üst üste üçüncü yenilgisini aldı. Sosyal medyadan Galatasaray'ın mağlubiyetine isyan eden Cimbomlu komedyen Ata Demirer, "Ne oldu değdi mi Fatih hocayı göndermeye? Bir Gomis bir Fernando bulacaktınız o kadar… Herkesin kalbini kırdınız" diye sitem etti.
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller 45+3'te Donk, 60'ta Umut Bozok ve 90+5'te Varga'dan gelirken, Galatasaray'ın tek golünü ise 39'da Halil Dervişoğlu kaydetti.
Bu sonuçla Galatasaray 27 puanda kalırken, Kasımpaşa ise 24 puana yükseldi.