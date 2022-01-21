Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya yenilgisine Ata Demirer'den 'Fatih Terim' sitemi: Gomis ve Fernando...

GALATASARAY Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu ve üst üste üçüncü yenilgisini aldı. Sosyal medyadan Galatasaray'ın mağlubiyetine isyan eden Cimbomlu komedyen Ata Demirer, "Ne oldu değdi mi Fatih hocayı göndermeye? Bir Gomis bir Fernando bulacaktınız o kadar… Herkesin kalbini kırdınız" diye sitem etti.