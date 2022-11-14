Galatasaray'ın gol yağmuru Avrupa basınında: Dikkat et Jorge Jesus!
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Galatasaray, Beşiktaş derbisinin kazandıktan sonra Başakşehir'i de 7-0 mağlup ederken Avrupa'da da ses getirdi. Dış basında sarı-kırmızılıların farklı galibiyetine dikkat çekilirken Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'a gönderme yapıldı.
Galatasaray’ın Medipol Başakşehir deplasmanındaki 7-0’lık galibiyeti Avrupa medyasında da geniş yankı uyandırdı.
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Özellikle Mauro Icardi ve Dries Mertens gibi yıldızların öne çıkması manşetlerde de yerini aldı.
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İtalyan basınında “Icardi ve Mertens Türkiye’yi fethediyor’ başlıkları kullanıldı.
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Çizme’de ayrıca Inter’in eski futbolcusunun, Kerem Aktürkoğlu’na topuk pasıyla yaptığı asist de çok konuşuldu.
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