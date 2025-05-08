Galatasaray'ın çılgın planı! Manchester City ablukaya alındı
Galatasaray Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa koşarken, gelecek sezon planlamasından detaylar ortaya çıktı. Galatasaray, Manchester City'de gözden çıkarılan yıldız futbolcu için devreye girdi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirmeyi hedefleyen sarı - kırmızılıların gündeminde, başkan Dursun Özbek her ne kadar açıklama yapmaktan çekinse de transfer çalışmaları bulunuyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda harekete geçen Galatasaray Yönetimi'nin hedefindeki yıldız ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Manchester City'de gözden çıkarılan Bernardo Silva için sarı - kırmızılılar devreye girdi.
Sezon sonunda Dries Mertens ile vedalaşmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'ın, Belçikalı yıldızın yerini Bernardo Silva ile doldurmak istediği öne sürüldü.