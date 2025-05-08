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Galatasaray'ın çılgın planı! Manchester City ablukaya alındı

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Galatasaray'ın çılgın planı! Manchester City ablukaya alındı

Galatasaray Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa koşarken, gelecek sezon planlamasından detaylar ortaya çıktı. Galatasaray, Manchester City'de gözden çıkarılan yıldız futbolcu için devreye girdi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın çılgın planı! Manchester City ablukaya alındı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'ın çılgın planı! Manchester City ablukaya alındı

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirmeyi hedefleyen sarı - kırmızılıların gündeminde, başkan Dursun Özbek her ne kadar açıklama yapmaktan çekinse de transfer çalışmaları bulunuyor.

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Galatasaray'ın çılgın planı! Manchester City ablukaya alındı

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda harekete geçen Galatasaray Yönetimi'nin hedefindeki yıldız ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Manchester City'de gözden çıkarılan Bernardo Silva için sarı - kırmızılılar devreye girdi.

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Galatasaray'ın çılgın planı! Manchester City ablukaya alındı

 Sezon sonunda Dries Mertens ile vedalaşmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'ın, Belçikalı yıldızın yerini Bernardo Silva ile doldurmak istediği öne sürüldü.

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