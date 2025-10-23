Galatasaray'ın Bodo zaferiyle ilgili çarpıcı yorumlar! Ahmet Çakar: Yüzyıl başladı
Spor yorumcuları, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt’i 3-1 yendiği karşılaşmayı yorumladı. Ahmet Çakar'ın sözleri geceye damga vurdu. Çakar, "Galatasaray yüzyılı bugün resmen başlamıştır" dedi. İşte detaylar...
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki Bodo galibiyeti spor yazarlarından büyük övgü aldı. Rıdvan Dilmen, Ahmet Çakar, Erman Toroğlu gibi isimlerin maçla ilgili yorumları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Rıdvan Dilmen, "Şampiyonlar Ligi'nde bu format geçen sezon başladı. PSG ilk 16'ya girmedi ama Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu. Bırakın puanları her golün bile ayrı önemi var. Geçen sene 1 golle Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde tur atladı.'' dedi.
Dilmen'den Avrupa Ligi çıkışı
Dilmen, ‘‘Genel averajda önemli olduğu için 5-1'lik Frankfurt mağlubiyetinin ardından bu goller çok önemli. Her puanın ne kadar önemli olduğunu zaten ilk 8 maçın ardından anlayacağız. Galatasaray, 2023/2024 sezonunda şampiyon olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ne gidilememesinden camiada bir burukluk vardı. Liverpool ve Bodo/Glimt maçları camianın tekrardan ayağa kalkması için çok önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın ardından sadece 6 takım 9 puanda. Bu yüzden olağanüstü puanlar toplanmayacaktır. Eğer Galatasaray, bu kadrosuyla Avrupa Ligi'nde oynasaydı ilk iki favoriden birisi olurdu.’’ ifadesinde bulundu.
Ahmet Çakar: Galatasaray yüzyılı bugün resmen başladı
Maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ahmet Çakar, ‘‘Avrupa Fatih'i geri döndü Mükemmel futbol mükemmel sonuç. Evet Galatasaray yüzyılı bugün resmen başlamıştır’’ sözlerine yer verdi.