Galatasaray'ın Bodo zaferiyle ilgili çarpıcı yorumlar! Ahmet Çakar: Yüzyıl başladı

Dilmen'den Avrupa Ligi çıkışı

Dilmen, ‘‘Genel averajda önemli olduğu için 5-1'lik Frankfurt mağlubiyetinin ardından bu goller çok önemli. Her puanın ne kadar önemli olduğunu zaten ilk 8 maçın ardından anlayacağız. Galatasaray, 2023/2024 sezonunda şampiyon olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ne gidilememesinden camiada bir burukluk vardı. Liverpool ve Bodo/Glimt maçları camianın tekrardan ayağa kalkması için çok önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın ardından sadece 6 takım 9 puanda. Bu yüzden olağanüstü puanlar toplanmayacaktır. Eğer Galatasaray, bu kadrosuyla Avrupa Ligi'nde oynasaydı ilk iki favoriden birisi olurdu.’’ ifadesinde bulundu.