Galatasaray'ın 6 gol attığı maçta kaleci Übeyd olay! Yaptığı paylaşımı Twitter tiye aldı
Galatasaray ligde Gençlerbirliği karşısında net bir galibiyet aldı. 6-0'lık biten mücadelede Gençlerbirliği kalecisi Übeyd, yıllar önce yaptığı paylaşım üzerinden fena tiye alındı.
Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray, evinde Gençlerbirliği'ni ağırladığı maçta gole doydu. İki hafta sonra galibiyet sevinci yaşayan Aslan, 6 gole imza attı. Tarihi skor sonrası sosyal medyada eleştiri okları Süper Lig'de ilk maçına çıkan Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman'a döndü. İşte gol yağmurunun yaşandığı geceden yansıyanlar ve Übeyd'e gelen eleştiriler...
Galatasaray'ın 'Fatih Terim' hasreti bitti. İmparator, 4 maç sonra kulübeden direktif verdi, Aslan kükredi. Terim, havai fişek patlamasında yaralanan futbolcusu Omar'ı da unutmadı, formasını açtı.
Mücadele Süper Lig'in en erken golüyle başladı. Diagne 27'nci saniyede sol çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Übeyd'i avladı.
Maça Belhanda'nın performansı damga vurdu. 30, 44 ve 45+1 olmak üzere hat-trick yapan Belhanda, takla şovunu yaptı.