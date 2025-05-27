Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi’nde devler bekliyor! İşte kesinleşen 28 muhtemel rakip
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında mücadele edecek ilk Türk takımı oldu. Üçüncü torbada yer alması beklenen sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında 4’ü iç saha, 4’ü dış saha olmak üzere 8 maç oynayacak.
Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı elde etti.
Sarı-kırmızılı takım, yeni formatıyla 2.kez oynanacak olan Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden ilk Türk takımı olacak.
4 İÇ SAHA, 4 DIŞ SAHADA MAÇ OYNAYACAK
Üçüncü torbada yer alması beklenen Galatasaray, 4’ü iç saha, 4’ü dış sahada olmak üzere toplam 8 maça çıkacak.
36 takımın yer alacağı lig aşamasında Galatasaray’ın 28 rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılı takımın diğer 7 rakibi ise ön eleme turlarında gelecek. İşte o rakipler…