Galatasaray'ı Muslera korkusu sardı! Sahayı birbirine katmıştı: Tarihi ceza yolda!

Asya ekibi, Portekiz karşısında 90+1. dakikada 2-1 öne geçti ve maçı bu skorla tamamlayarak H Grubu'nda 2. sıraya yükseldi. Güney Kore maçının skorunu 90. dakikada öğrenen ve bir üst tura yükselmek için 1 gole ihtiyacı olan Uruguay, tüm hatlarıyla rakip yarı alana yüklendi ancak aradığı golü bulamadı.