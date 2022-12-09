Galatasaray'ı Muslera korkusu sardı! Sahayı birbirine katmıştı: Tarihi ceza yolda!
2022 Dünya Kupası'nda Uruguay'ın Gana ile oynadığı mücadelede hakeme fiziksel müdahalede bulunan Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, 10 maç ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya. Deneyimli eldiven böyle bir ceza alması halinde sarı-kırmızılı ekibi zor bir süreç bekliyor oda FIFA'nın bu kararı Süper Lig'de uygulanma ihtimali. Muslera'nın alacağı tarihi ceza ile ilgili öne çıkan bilgiler....
2022 FIFA Dünya Kupası tüm hızıyla ve sürprizleriyle devam ediyor. H Grubu'nun son maçında Gana ile Uruguay karşı karşıya gelmiş son 16'ya kalmak isteyen iki takımın mücadelesinde kazanan taraf Uruguay olmasına rağmen karşılaşmanın son düdüğü ile birlikte saha fena karışmıştı.
Her iki takımın da Güney Kore - Portekiz maçından gelecek sonuca göre mutlak galibiyete ihtiyacının olduğu müsabaka yüksek tansiyonda oynandı. Uruguay, mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrıldı ancak işler beklediği gibi gitmedi.
GÜNEY KORE, URUGUAY'I YIKTI
Karşılaşmadan Arrascaeta'nın attığı gollerle 2-0 galip ayrılan Uruguay; maçın son anlarına doğru son 16 turuna yükselmenin hayallerini kurarken, Güney Kore - Portekiz müsabakasından gelen haberle yıkılmıştı.
Asya ekibi, Portekiz karşısında 90+1. dakikada 2-1 öne geçti ve maçı bu skorla tamamlayarak H Grubu'nda 2. sıraya yükseldi. Güney Kore maçının skorunu 90. dakikada öğrenen ve bir üst tura yükselmek için 1 gole ihtiyacı olan Uruguay, tüm hatlarıyla rakip yarı alana yüklendi ancak aradığı golü bulamadı.