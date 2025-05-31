Galatasaray'dan yüzde 61.44 zam! Okan Buruk'un yeni maaşı dudak uçuklattı

Sabah’ın haberine göre sezon başında 2 yıllık kontrat imzalayan başarılı çalıştırıcının ücreti yüzde 200 artırılarak 110 milyon 250 bin TL'ye çıkarılmıştı. 2025-2026 sezonu için ise bu rakamın gözden geçirileceği belirtilmişti.