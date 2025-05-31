Galatasaray'dan yüzde 61.44 zam! Okan Buruk'un yeni maaşı dudak uçuklattı
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk’un maaşına yüzde 61.44 oranında zam yapma kararı aldı. Buruk’un yeni maaşı dudak uçuklattı.Buruk, sezon başında 2 yıllık kontrat imzalamıştı.
Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’u 3-0 yenerek kupaya uzanan Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Sarı-kırmızılı takım sezonu çifte kupayla kapatarak taraftarına çifte bayram yaşattı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray, Avrupa’da başarı hedefliyor.
Bu kapsamda sarı-kırmızılı yönetim, üst üste 3.kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan teknik direktör Okan Buruk’un maaşına zam yapma kararı aldı.
Sabah’ın haberine göre sezon başında 2 yıllık kontrat imzalayan başarılı çalıştırıcının ücreti yüzde 200 artırılarak 110 milyon 250 bin TL'ye çıkarılmıştı. 2025-2026 sezonu için ise bu rakamın gözden geçirileceği belirtilmişti.