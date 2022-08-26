Galatasaray'dan yılın transferi! Cengiz Ünder'i Survivor yıldızı sevgilisi Cimbom'a getiriyor

Galatasaray, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Cimbom, Marsilya'dan ayrılması gündemde olan Cengiz Ünder için temaslarını hızlandırdı. Fransız ekibinden ayrılmak isteyen milli futbolcuya, sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nun sarı-kırmızılı takıma gitmesi için baskı yaptığı ifade edildi.