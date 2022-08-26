BIST 3.158
DOLAR 18,17
EURO 18,24
ALTIN 1.021,36

Galatasaray'dan yılın transferi! Cengiz Ünder'i Survivor yıldızı sevgilisi Cimbom'a getiriyor

|
Galatasaray'dan yılın transferi! Cengiz Ünder'i Survivor yıldızı sevgilisi Cimbom'a getiriyor

MARSİLYA'da hocası Igor Tudor ile arası iyi olmayan Cengiz Ünder Galatasaray yolunda. Cimbom, satın alma opsiyonlu teklifini Marsilya'ya iletti. Cengiz Ünder'in sevgilisi Survivor yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu da Ünder'e Galatasaray'a gelmesi için baskı yapıyor.

Galatasaray'dan yılın transferi! Cengiz Ünder'i Survivor yıldızı sevgilisi Cimbom'a getiriyor

Galatasaray, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Cimbom, Marsilya'dan ayrılması gündemde olan Cengiz Ünder için temaslarını hızlandırdı. Fransız ekibinden ayrılmak isteyen milli futbolcuya, sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nun sarı-kırmızılı takıma gitmesi için baskı yaptığı ifade edildi.

16
Galatasaray'dan yılın transferi! Cengiz Ünder'i Survivor yıldızı sevgilisi Cimbom'a getiriyor

Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor ile sorun yaşayan Cengiz Ünder'in, Fransız ekibinden ayrılması an meselesi. Milli futbolcuyu renklerine bağlamak için Galatasaray'ın düğmeye bastığı belirtildi.

26
Galatasaray'dan yılın transferi! Cengiz Ünder'i Survivor yıldızı sevgilisi Cimbom'a getiriyor

Cengiz Ünder'in Galatasaray'a imza atmasını sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu da çok istiyor.

36
Galatasaray'dan yılın transferi! Cengiz Ünder'i Survivor yıldızı sevgilisi Cimbom'a getiriyor

Futbolcunun kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'nun milli futbolcuya sarı-kırmızılı takıma gitmesi yönünde baskı yaptığı belirtildi.

46