Galatasaray'dan yılın transferi! Cengiz Ünder'i Survivor yıldızı sevgilisi Cimbom'a getiriyor
MARSİLYA'da hocası Igor Tudor ile arası iyi olmayan Cengiz Ünder Galatasaray yolunda. Cimbom, satın alma opsiyonlu teklifini Marsilya'ya iletti. Cengiz Ünder'in sevgilisi Survivor yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu da Ünder'e Galatasaray'a gelmesi için baskı yapıyor.
Galatasaray, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Cimbom, Marsilya'dan ayrılması gündemde olan Cengiz Ünder için temaslarını hızlandırdı. Fransız ekibinden ayrılmak isteyen milli futbolcuya, sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nun sarı-kırmızılı takıma gitmesi için baskı yaptığı ifade edildi.
Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor ile sorun yaşayan Cengiz Ünder'in, Fransız ekibinden ayrılması an meselesi. Milli futbolcuyu renklerine bağlamak için Galatasaray'ın düğmeye bastığı belirtildi.
Cengiz Ünder'in Galatasaray'a imza atmasını sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu da çok istiyor.
Futbolcunun kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'nun milli futbolcuya sarı-kırmızılı takıma gitmesi yönünde baskı yaptığı belirtildi.