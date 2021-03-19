Galatasaray'dan Rasim Öztekin için unutulmayacak anma
Galatasaray, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun ve sinemasının efsane ismi Rasim Öztekin'i unutmadı.
Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşmasından önce usta tiyatrocu ve sinemacı Rasim Öztekin unutulmadı.
Kısa süre önce hayatını kaybeden duayen ismin maketi, Türk Telekom Stadı'ndaki koltuğuna yerleştirildi.
Sarı-kırmızılı takıma gönül veren ve Türk Telekom Stadı'ndaki maçlara sık sık giden Öztekin'in her zaman oturduğu koltuğa maketi konuldu.
Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türk tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin, Türk Telekom Stadyumu'nda her zamanki yerinden, en büyük aşkı Galatasaray'ın yanında! Unutulmayacaksın büyük usta" ifadelerini kullandı.