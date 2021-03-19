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Galatasaray'dan Rasim Öztekin için unutulmayacak anma

Galatasaray'dan Rasim Öztekin için unutulmayacak anma

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun ve sinemasının efsane ismi Rasim Öztekin'i unutmadı.

Galatasaray'dan Rasim Öztekin için unutulmayacak anma

Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşmasından önce usta tiyatrocu ve sinemacı Rasim Öztekin unutulmadı.

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Galatasaray'dan Rasim Öztekin için unutulmayacak anma

Kısa süre önce hayatını kaybeden duayen ismin maketi, Türk Telekom Stadı'ndaki koltuğuna yerleştirildi.

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Galatasaray'dan Rasim Öztekin için unutulmayacak anma

Sarı-kırmızılı takıma gönül veren ve Türk Telekom Stadı'ndaki maçlara sık sık giden Öztekin'in her zaman oturduğu koltuğa maketi konuldu.

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Galatasaray'dan Rasim Öztekin için unutulmayacak anma

Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türk tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin, Türk Telekom Stadyumu'nda her zamanki yerinden, en büyük aşkı Galatasaray'ın yanında! Unutulmayacaksın büyük usta" ifadelerini kullandı.

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