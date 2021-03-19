Galatasaray'dan Rasim Öztekin için unutulmayacak anma

Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türk tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin, Türk Telekom Stadyumu'nda her zamanki yerinden, en büyük aşkı Galatasaray'ın yanında! Unutulmayacaksın büyük usta" ifadelerini kullandı.