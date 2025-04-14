Galatasaray'dan Osimhen için resmi açıklama! Maçın ardından söyledikleri çok konuşulmuştu
Galatasaray'da Victor Osimhen Samsunspor maçının ardından dikkat çeken sözler sarf etti. Osimhen "Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak" dedi. Yıldız futbolcunun ayrılık sinyali verdiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı yönetim, Osimhen'in sözleri hakkında açıklama yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini 2-0 mağlup etmiş ve liderliğini sürdürmüştü.
Sarı - kırmızılılarda takımının ikinci golünü kaydeden Victor Osimhen'in karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalar ayrılık sinyali olarak yorumlanmıştı.
Nijeryalı golcü, yaptığı açıklamada "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil, arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Ancak ne olursa olsun Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, İspanyol basınına yaptığı açıklamada ise Osimhen'in sözlerini değerlendirdi.