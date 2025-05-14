Galatasaray'dan Osimhen için rekor teklif
Galatasaray, Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen’in bonservisini almak için Napoli’ye rekor bir teklif sundu. Transferde son sözü ise oyuncunun vereceği karar belirleyecek.
Süper Lig’de üst üste 3, toplamda ise 25.şampiyonluğunu kazanmak için gün sayan Galatasaray, Türkiye Kupası’nı da kazanarak sezonu 2 kupayla kapatmanın hesaplarını yapıyor.
Galatasaray taraftarı bir yandan 5.yıldız coşkusunu yaşamayı hayal ederken bir yandan da Victor Osimhen’in durumunu merak ediyor.
Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Osimhen’in bonservisini almak isteyen Galatasaray, bu konuda rekor bonservis bedelini gözden çıkardı.
OSIMHEN İÇİN NAPOLİ'YE TRANSFER TEKLİFİ
Mehmet Özcan’ın haberine göre Galatasaray, Osimhen’in bonservisi almak için İtalyan ekibine 66 milyon euroluk ödemeyi 3 taksit halinde yapma teklifini iletti.