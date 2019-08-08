Galatasaray'dan kupalara ambargo

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray'dan kupalara ambargo

Galatasaray futbol takımı, Türkiye'de düzenlenen son 24 organizasyonun 14'ünde şampiyon oldu. Sarı kırmızılılar bu sürede Süper Lig ve TFF Süper Kupa'da beşer, Türkiye Kupası'nda ise 4 kez mutlu sona ulaştı. Söz konusu dönemde Fenerbahçe 4, Beşiktaş, Konyaspor ve Akhisarspor ise ikişer kupa kazandı.

Galatasaray'dan kupalara ambargo - Sayfa 1

TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'u 1-0 yenerek mutlu sona ulaşan Galatasaray, son dönemde Türkiye'de düzenlenen organizasyonlarda kupalara adeta ambargo koydu.

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Galatasaray'dan kupalara ambargo - Sayfa 2

Sarı kırmızılı takım, Türkiye'de son 8 sezonda gerçekleştirilen 24 organizasyonun 14'ünde şampiyon olma başarısı gösterdi.

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Galatasaray'dan kupalara ambargo - Sayfa 3

Galatasaray, bu sürede Süper Lig ve TFF Süper Kupa'da beşer, Türkiye Kupası'nda ise 4 kez mutlu sona ulaştı.

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Galatasaray'dan kupalara ambargo - Sayfa 4

Süper Lig'de 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı kırmızılı takım, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019 yıllarında TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

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