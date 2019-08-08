Galatasaray'dan kupalara ambargo
Anadolu Ajansı
Galatasaray futbol takımı, Türkiye'de düzenlenen son 24 organizasyonun 14'ünde şampiyon oldu. Sarı kırmızılılar bu sürede Süper Lig ve TFF Süper Kupa'da beşer, Türkiye Kupası'nda ise 4 kez mutlu sona ulaştı. Söz konusu dönemde Fenerbahçe 4, Beşiktaş, Konyaspor ve Akhisarspor ise ikişer kupa kazandı.
TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'u 1-0 yenerek mutlu sona ulaşan Galatasaray, son dönemde Türkiye'de düzenlenen organizasyonlarda kupalara adeta ambargo koydu.
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Sarı kırmızılı takım, Türkiye'de son 8 sezonda gerçekleştirilen 24 organizasyonun 14'ünde şampiyon olma başarısı gösterdi.
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Galatasaray, bu sürede Süper Lig ve TFF Süper Kupa'da beşer, Türkiye Kupası'nda ise 4 kez mutlu sona ulaştı.
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Süper Lig'de 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı kırmızılı takım, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019 yıllarında TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
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