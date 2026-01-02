BIST 11.498
Galatasaray'dan Icardi'ye şok teklif! Yeni sözleşme için bakın ne istediler

Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Icardi'ye yeni kontrat önerecek. Sarı-kırmızılıların Icardi'ye ücretinin yarıya düşürülmesi şartıyla 2 yıllık kontrat önereceği aktarıldı.

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Arjantinli golcüye yapacağı teklifle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

MAAŞININ YARISINA 2 YILLIK SÖZLEŞME

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, 

Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'ye 

