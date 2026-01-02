Galatasaray'dan Icardi'ye şok teklif! Yeni sözleşme için bakın ne istediler
Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Icardi'ye yeni kontrat önerecek. Sarı-kırmızılıların Icardi'ye ücretinin yarıya düşürülmesi şartıyla 2 yıllık kontrat önereceği aktarıldı.
Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, Arjantinli golcüye yapacağı teklifle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
MAAŞININ YARISINA 2 YILLIK SÖZLEŞME
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre,
Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'ye
