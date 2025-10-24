Galatasaray'dan Icardi için sözleşme açıklaması
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi ile ilgili açıklamada bulundu.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sponsorluk için düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Kavukcu'nun açıklamaları şöyle:
"ÇOK ÇABUK TÜKETİYORUZ"
"Icardi 1 sene daha sözleşmesi olan bir oyuncumuz. Bugün baktığınız zaman 5 tane gol atmış. Tabii ki performansında bazen düşüş olabilir ama bize neler kazandırdı Icardi.
Bu kadar genç, çocuk yaşta seyircimiz olduysa Icardi sayesinde. Çok çabuk tüketiyoruz."
"SEZON SONUNA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR"
"Icardi'nin bu sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Sezon sonu geldiği zaman tabii ki konuşacağız.