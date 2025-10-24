BIST 10.942
DOLAR 41,94
EURO 48,79
ALTIN 5.568,41

Galatasaray'dan Icardi için sözleşme açıklaması

|
Galatasaray'dan Icardi için sözleşme açıklaması

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi ile ilgili açıklamada bulundu.

Galatasaray'dan Icardi için sözleşme açıklaması - Resim: 1

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sponsorluk için düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Kavukcu'nun açıklamaları şöyle:

18
Galatasaray'dan Icardi için sözleşme açıklaması - Resim: 2

"ÇOK ÇABUK TÜKETİYORUZ"

"Icardi 1 sene daha sözleşmesi olan bir oyuncumuz. Bugün baktığınız zaman 5 tane gol atmış. Tabii ki performansında bazen düşüş olabilir ama bize neler kazandırdı Icardi. 

28
Galatasaray'dan Icardi için sözleşme açıklaması - Resim: 3

Bu kadar genç, çocuk yaşta seyircimiz olduysa Icardi sayesinde. Çok çabuk tüketiyoruz."

38
Galatasaray'dan Icardi için sözleşme açıklaması - Resim: 4

"SEZON SONUNA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR"

"Icardi'nin bu sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Sezon sonu geldiği zaman tabii ki konuşacağız.

48