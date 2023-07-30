Galatasaray'dan gövde gösterisi: Yıldız isimler imzaları attı! Fenerbahçe'ye olay Ali Cabbar göndermesi...
Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu ve Angelino'yu kadrosuna katan Galatasaray yeni oyuncuları için imza töreni düzenledi. Gövde gösterisi yapan Galatasaray'da Wilfried Zaha'nın imza atmak için kürsüye çıktığı anda çalınan Ali Cabbar şarkısıyla Fenerbahçe'ye göndermede bulunuldu. İşte imza töreninde yaşananlar...
Rams Park'ta gerçekleştirilen imza törenine başkan Dursun Özbek, bonservisleri alınan Mauro Icardi ile Kaan Ayhan, yeni transferler Wilfried Zaha, Angelino, Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu ile geçen sezon ara transfer döneminde kadroya katılan ancak 6 Şubat depremleri nedeniyle karşılama yapılamayan Nicolo Zaniolo katıldı.
Batı tribününe kurulan özel platformda yapılan imza törenini ikinci başkan Metin Öztürk, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kulüp ve Sportif AŞ yöneticileri, futbolcu yakınları ile yaklaşık 35 bin sarı-kırmızılı taraftar takip etti.
Törende konuşan başkan Dursun Özbek, hedeflerinin yeniden Avrupa'da kupa kazanmak olduğunu söyledi.
Geçen sezon şampiyon olarak önemli bir başarı kazandıklarını hatırlatan Özbek, "Geçen sezon, ‘Cumhuriyet'imizin 100. yılında şampiyon olmak en çok Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'a yakışır.’ demiştik. Bu hedefimize ulaştığımız için mutlu ve gururluyuz. Bu başarıda büyük payı olan başta Erden Timur olmak üzere kulüp ve Sportif AŞ yönetim kurulu arkadaşlarıma, futbolcularımız, teknik ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi gönderiyorum. Önemli bir teşekkürü de çıktığımız bu yolda bizi hiç yalnız bırakmayan sizlere gönderiliyorum." diye konuştu.