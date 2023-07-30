Galatasaray'dan gövde gösterisi: Yıldız isimler imzaları attı! Fenerbahçe'ye olay Ali Cabbar göndermesi...

Geçen sezon şampiyon olarak önemli bir başarı kazandıklarını hatırlatan Özbek, "Geçen sezon, ‘Cumhuriyet'imizin 100. yılında şampiyon olmak en çok Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'a yakışır.’ demiştik. Bu hedefimize ulaştığımız için mutlu ve gururluyuz. Bu başarıda büyük payı olan başta Erden Timur olmak üzere kulüp ve Sportif AŞ yönetim kurulu arkadaşlarıma, futbolcularımız, teknik ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi gönderiyorum. Önemli bir teşekkürü de çıktığımız bu yolda bizi hiç yalnız bırakmayan sizlere gönderiliyorum." diye konuştu.