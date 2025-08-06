Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer misillemesi! Eski Fenerbahçeli yıldız Türkiye'ye dönebilir

Bayern Münih'in kapısını çalan Galatasaray, 3 isim için temasa geçti. Yönetimin ilk hedefinde ise tecrübeli savunma oyuncusu Kim Min-Jae var. Sabah'ın haberine göre; daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen 28 yaşındaki Güney Koreli futbolcu için yönetim satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulundu.