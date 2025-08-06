Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer misillemesi! Eski Fenerbahçeli yıldız Türkiye'ye dönebilir
Victor Osimhen ile Lorey Sane transferleriyle dünyada ses getiren Galatasaray, rotayı Almanya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, 3 isim için Bayern Münih'in kapısını çaldı. Galatasaray'ın hedefindeki ilk isim eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae. Bu hamle Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye 'transfer misillemesi' olarak yorumlandı.
Galatasaray'da son dakika transfer haberleri arka arakaya geliyor. Victor Osimhen ile Lorey Sane transferleriyle hücum hattını büyük ölçüde tamamlayan sarı-kırmızılılarda sıradaki hedef ise savunma.
Davinson Snchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın yanına Şampiyonlar Ligi için tecrübeli ve kaliteli bir stoper arayan Galatasaray, rotayı yeniden Almanya'ya çevirdi.
Bayern Münih'in kapısını çalan Galatasaray, 3 isim için temasa geçti. Yönetimin ilk hedefinde ise tecrübeli savunma oyuncusu Kim Min-Jae var. Sabah'ın haberine göre; daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen 28 yaşındaki Güney Koreli futbolcu için yönetim satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulundu.
Bu hamle; Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye 'transfer misillemesi' olarak yorumlanırken, yönetim Sacha Boey ve Stanisic için de nabız yokluyor.