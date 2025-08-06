BIST 10.858
DOLAR 40,67
EURO 47,15
ALTIN 4.402,17

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer misillemesi! Eski Fenerbahçeli yıldız Türkiye'ye dönebilir

|
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer misillemesi! Eski Fenerbahçeli yıldız Türkiye'ye dönebilir

Victor Osimhen ile Lorey Sane transferleriyle dünyada ses getiren Galatasaray, rotayı Almanya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, 3 isim için Bayern Münih'in kapısını çaldı. Galatasaray'ın hedefindeki ilk isim eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae. Bu hamle Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye 'transfer misillemesi' olarak yorumlandı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer misillemesi! Eski Fenerbahçeli yıldız Türkiye'ye dönebilir - Resim: 1

Galatasaray'da son dakika transfer haberleri arka arakaya geliyor. Victor Osimhen ile Lorey Sane transferleriyle hücum hattını büyük ölçüde tamamlayan sarı-kırmızılılarda sıradaki hedef ise savunma. 

18
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer misillemesi! Eski Fenerbahçeli yıldız Türkiye'ye dönebilir - Resim: 2

Davinson Snchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın yanına Şampiyonlar Ligi için tecrübeli ve kaliteli bir stoper arayan Galatasaray, rotayı yeniden Almanya'ya çevirdi.

28
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer misillemesi! Eski Fenerbahçeli yıldız Türkiye'ye dönebilir - Resim: 3

Bayern Münih'in kapısını çalan Galatasaray, 3 isim için temasa geçti. Yönetimin ilk hedefinde ise tecrübeli savunma oyuncusu Kim Min-Jae var. Sabah'ın haberine göre; daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen 28 yaşındaki Güney Koreli futbolcu için yönetim satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulundu.

38
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer misillemesi! Eski Fenerbahçeli yıldız Türkiye'ye dönebilir - Resim: 4

Bu hamle; Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye 'transfer misillemesi' olarak yorumlanırken, yönetim Sacha Boey ve Stanisic için de nabız yokluyor.

48