Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Leroy Sane Aslan oluyor, maaşı bile duyuruldu

Avrupa piyasasında sözleşmesi sona eren tüm futbolcularla temas kuran iki takım piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcu için karşı karşıya geldi. Bu isim Alman ekibi Bayern Münih ile olan sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan Leroy Sane.