Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Leroy Sane Aslan oluyor, maaşı bile duyuruldu
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı Leroy Sane'yi kadroya katmaya çok yaklaştı. Yıldız futbolcu Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Galatasaray'ı tercih etti. İşte detaylar...
Geçen sezon Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe bu kez transferde karşı karşıya. Ezeli rakipler transferde birbirleriyle yarışıyor.
Avrupa piyasasında sözleşmesi sona eren tüm futbolcularla temas kuran iki takım piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcu için karşı karşıya geldi. Bu isim Alman ekibi Bayern Münih ile olan sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan Leroy Sane.
Fenerbahçe, imza parası içerisinde olmak üzere 16 (11+5) milyon euroluk bir teklif yaptı. Galatasaray’ın teklifinin ise 10 milyon euro olduğu ifade ediliyordu.
Galatasaray, Sane ile 3 yıllık anlaşmaya çok yakın
Ancak transferde ibre Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray’a döndü. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Galatasaray, Leroy Sane transferinde 'Şampiyonlar Ligi' faktörü sebebiyle bir adım önde. Galatasaray, Sane ile 3 yıllık anlaşmaya çok yakın.