Galatasaray'dan Fenerbahçe önlemi! Artık buna izin vermeyecek
Fenerbahçe ile anlaşan Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satarken sözleşmesine 'Türkiye'ye dönemez' maddesi koydurmayan Galatasaray pişman oldu. Sarı-kırmızılı takım, teklifler alan yıldız futbolcuları için flaş bir karar aldı.
Geçen sezon Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro'ya Benfica'ya satan Galatasaray, sözleşmeye milli oyuncunun Türkiye'ye dönüşüyle ilgili özel madde koydurmadı. Kerem Aktürkoğlu da Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirmeye karar verdi.
Bu gelişme, sarı-kırmızılı kulübün bundan sonra yapacağı oyuncu satışlarının tamamında yol haritası olacak uygulamayı da beraberinde getirdi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan ekibi NEOM'un 40 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Barış Alper Yılmaz, Premier Lig kulüplerinin takip ettiği Gabriel Sara ve Avrupa'da piyasası olan Yunus Akgün gibi isimlere Fenerbahçe kapısı kapatılacak.
Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki dönemde yıldız oyuncularını sattığı kulüplere "Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynayamaz'' şartını kabul ettirecek.