BIST 11.372
DOLAR 40,99
EURO 48,09
ALTIN 4.443,92

Galatasaray'dan Fenerbahçe önlemi! Artık buna izin vermeyecek

|
Galatasaray'dan Fenerbahçe önlemi! Artık buna izin vermeyecek

Fenerbahçe ile anlaşan Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satarken sözleşmesine 'Türkiye'ye dönemez' maddesi koydurmayan Galatasaray pişman oldu. Sarı-kırmızılı takım, teklifler alan yıldız futbolcuları için flaş bir karar aldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe önlemi! Artık buna izin vermeyecek - Resim: 1

Geçen sezon Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro'ya Benfica'ya satan Galatasaray, sözleşmeye milli oyuncunun Türkiye'ye dönüşüyle ilgili özel madde koydurmadı. Kerem Aktürkoğlu da Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirmeye karar verdi. 

17
Galatasaray'dan Fenerbahçe önlemi! Artık buna izin vermeyecek - Resim: 2

Bu gelişme, sarı-kırmızılı kulübün bundan sonra yapacağı oyuncu satışlarının tamamında yol haritası olacak uygulamayı da beraberinde getirdi.

27
Galatasaray'dan Fenerbahçe önlemi! Artık buna izin vermeyecek - Resim: 3

Sabah'ta yer alan habere göre, Suudi Arabistan ekibi NEOM'un 40 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Barış Alper Yılmaz, Premier Lig kulüplerinin takip ettiği Gabriel Sara ve Avrupa'da piyasası olan Yunus Akgün gibi isimlere Fenerbahçe kapısı kapatılacak.

37
Galatasaray'dan Fenerbahçe önlemi! Artık buna izin vermeyecek - Resim: 4

Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki dönemde yıldız oyuncularını sattığı kulüplere "Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynayamaz'' şartını kabul ettirecek.

47