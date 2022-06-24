Galatasaray'dan ezeli rakiplere dev çalım! Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı kulüp, uzun süredir Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan stoper Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor ve oyuncu ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, Konyaspor ile 2.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.