Galatasaray'dan ezeli rakiplere dev çalım! Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da
GALATASARAY, transferde ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a büyük bir çalım attı. Sarı-kırmızılı kulüp, Abdülkerim Bardakcı transferi için Konyaspor ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe ile görüşmesinde pürüz çıkan milli stoper de tercih hakkını Galatasaray'dan yana kullandı.
Galatasaray'da göreve başladıktan sonra Domenec Torrent ve Sensibile ile yollarını ayıran Dursun Özbek yönetimi, sportif direktörlük görevine Cenk Ergün'ü, teknik direktörlük görevine ise Okan Buruk'u getirdikten sonra Transfer sezonunun ilk bombasını patlattı!
Sarı-kırmızılı kulüp, uzun süredir Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan stoper Abdülkerim Bardakcı için Konyaspor ve oyuncu ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, Konyaspor ile 2.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Fenerbahçe ile pürüz çıktı
Konyaspor, dün Fenerbahçe ile Abdülkerim için prensip anlaşmasına varmışrı ancak oyuncu ile Sarı-lacivertli kulüp arasındaki görüşmelerde pürüz çıkınca taraflar masadan kalkmıştı. Bu gelişme sonrası Beşiktaş ile birlikte transfere dahil olan Galatasaray, ezeli rakiplerine çalım atarak transfer yarışını kazandı.
Konyaspor ile 2.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan Sarı-kırmızılı kulüp, Abdülkerim Bardakcı'yı da ikna etti. Milli stoper, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.