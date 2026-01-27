Galatasaray'dan dev transfer! Maestro Fenerbahçe'nin de transfer listesindeydi...
Süper Lig'de transfer dönemi hızla devam ederken, Galatasaray, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Alanyasporlu Maestro için resmi teklifini sundu.
Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için 3 milyon euro ve Ahmet Kutucu teklifinde bulundu.
Alanyaspor ile yapılan görüşmelerde son detayların ele alındığı, taraflar arasında büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği belirtiliyor.
Süper Lig'de ara transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, Galatasaray orta saha takviyesi için kritik bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Alanyasporlu Maestro'nun transferi için harekete geçti.
FLORYA'DA MAESTRO HAREKETLİLİĞİ
Son günlerde sosyal medyada ve spor kulislerinde adı sıkça geçen Maestro, Galatasaray taraftarlarının da gündeminde ilk sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılı yönetim, orta sahadaki rotasyonu güçlendirmek için rotasını Akdeniz ekibine çevirdi.